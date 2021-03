Formas de Aprovechar La Situación del Dólar para Comprar en El Exterior

Se puede conseguir ropa, juguetes, celulares, pcs y muchas cosas más con entrega a domicilio. En algunas ocasiones se puede pagar en cuotas y en pesos.

Una de las metas económicas de las autoridades nacionales es que en 2021 la cotización del dólar crezca menos que la inflación. Si logran consumar su objetivo, con el paso de los meses los costos en el exterior se volverán más atractivos para el bolsillo de los argentinos, en relación a los valores de las góndolas locales.

De esta forma, a pesar de las limitaciones cambiarias vigentes, podrían multiplicarse las chances de ahorrar comprando en el exterior artículos de tecnología, indumentaria, cosmética, libros, perfumes, entre otras tantas cosas, con entrega en la puerta de nuestras propias casas. Más todavía si se aprovechan las gigantes liquidaciones como Black Friday y Cyber Monday en caso de comprar en USA desde Argentina.

Todo lo mencionado tenemos la posibilidad de hacerlo en plena pandemia y sin salir de la fronteras de nuestra región. ¿Cómo? Simple, por medio de “microimportaciones” que tienes la posibilidad de hacer con el e-commerce en tiendas internacionales, pagando con tarjeta y con entrega en el domicilio por medio del envío internacional.

¿Cuáles son los procedimientos para comprar en el exterior?

Las alternativas para poder obtener productos de todo el mundo en nuestro hogar sin salir de casa son varias.

Tenemos la posibilidad de optar por el tradicional puerta a puerta o ciertos trucos como “alquilar buzones” en Miami o utilizar rincones libres en las valijas de quienes estén viajando, a pesar de la pandemia.

Como todo, cada alternativa tiene sus ventajas y desventajas. Así como varían en precios, límites de costo y diversas condiciones de pago. Por esa razón, en el momento de elegir se debe considerar las propiedades de cada una y la urgencia que poseemos de obtener el producto.

Puerta a puerta por Correo Oficial

Se trata del servicio más clásico y usado para comprar en línea en el exterior y recibir los paquetes por correo, a domicilio. Generalmente, se usa al hacer compras por eBay desde argentina, Amazon, AliExpress, Wish y otras plataformas de negocio electrónico. Este modo puede darse por Correo Argentino o privados (también conocidos como couriers).

En el primer caso, es la más económica y tiene plazos de entrega extensos, de por lo menos 2 o 3 semanas. Es la elección que se activa principalmente una vez que poseemos la elección de “envío gratis” (free shipping) o a bajo precio.

Al optar por esta forma hay que considerar que se posibilita traer paquetes de hasta US$ 3.000 que no pesen más de 20 kilos, y que sean solo para uso personal. Como toda compra en dólares, se debe sumarle un 65% de recargo (30% de impuesto PAÍS y 35% a cuenta de ganancias). Una vez que el paquete llega al país, el Correo Argentino cobrará una tasa de $ 190 por las gestiones y el envío a domicilio y puede sumarse un impuesto aduanero.

Por su lado, AFIP dispone que en las primeras 12 compras de todos los años con este mecanismo, US$ 50 quedan libres del arancel de importación. Después, se cobrará un impuesto del 50% del excedente de aquel costo. De esta forma, en una compra de US$100, la AFIP cobrará US$25 de arancel, debido a que la franquicia de US$ 50 se sobrepasó en US$ 50.

Para recibir el paquete en el domicilio, se tendrá que terminar una secuencia de cuestionarios en el portal específico de Puerta a Puerta del Correo Argentino, incluida la declaración jurada de lo que compramos.

En la situación de materiales impresos como revistas o libros que se compren en el exterior no hay que pagar ningún derecho aduanero ni se requiere hacer la declaración jurada. Se entregan a domicilio de manera directa.

Puerta a puerta por Correo privado

La segunda elección es el courier o sistema de “pequeños envíos”. En vez de Correo Argentino, la logística de la entrega está al mando de organizaciones mundiales privadas como FedEx, UPS, DHL o TNT.

Este sistema es más veloz, pero además más caro. No obstante, es el querido para compras de más grande costo como teléfonos, pcs, celulares y otros artículos tecnológicos. Así como además cualquier otro tipo de producto que necesitemos con más urgencia.

Una virtud de los courier es que después de comprar en el portal web internacional, no se debe hacer más trámites, debido a que la organización de logística es la delegada de cada una de las gestiones aduaneras. Únicamente resta aguardar que el paquete llegue a casa, algunas veces en un plazo de 2 o 3 días.

Una limitación de este sistema es que solo tienen la posibilidad de recibir 5 envíos anuales. Cada paquete puede pesar hasta 50 kilos y contener hasta US$ 3.000 en mercancía para uso personal.

Alquiler de buzones en Miami

La tercera elección para rebajar precios en las compras en el exterior es “alquilar buzones”, casillas postales, en Miami para juntar allí algunas compras antes de dirigirlas a la Argentina. Es un servicio que ha crecido en los últimos años y cada vez más organizaciones lo ofrecen.

La metodología es simple: el cliente recibe una dirección postal en Miami en la que logre mandar los paquetes que compre en cualquier tienda en línea que tenga envíos a USA. Cuando los productos permanecen en el locker, la organización que contrató los junta a todos en una sola caja y la envía al territorio con el sistema puerta a puerta (por lo general courier), con una demora de entre 2 y 10 días.

El precio del sistema es de entre US$ 10 y US$ 40 por kilogramo, conforme el prestador, el tipo de mercancía y las cantidades. Esta modalidad también se da en ciudades de China y Reino Unido.

Los beneficios del alquiler de buzones son:

posibilita entrar a las ofertas que no acostumbran estar accesibles para envío directo a la Argentina, pero sí a Miami;

se pueden traer diversos productos al territorio utilizando solamente una de las 5 importaciones anuales permitidas por courier, y pagando un solo envío mundial, lo cual puede bajar los precios;

dependiendo del intermediario, se puede inclusive pagar en pesos, en cuotas sin interés o hasta en efectivo.

Alquiler de espacio en valijas ajenas

Como una especie de “delivery social”, este procedimiento se apoya en entrar en contacto con una persona, así sea de Argentina o el exterior, que está cerca del producto que deseamos comprar y tiene un vuelo previsto al territorio. De esta forma, el viajero le puede “hacer lugar” al paquete en su valija y a cambio el cliente le da una propina acordada por las partes -por ejemplo 20, 30 o 40 dólares-.

Lo llamativo del sistema está en que se puede ahorrar en cargos de envío e impuestos, sin precisamente tener un conocido que justo tenga un viaje planificado.

Hay en el mundo plataformas especializadas en entrar en contacto con quienes desean hacer compras en el exterior con viajeros que se encuentren dispuestos a entregar el paquete en el destino.

Esta forma ha sido bastante golpeada por las limitaciones de la enfermedad pandémica de covid-19 y actualmente continúa en funcionamiento aun cuando a menor escala a la espera de que el caso sanitario se regularice.