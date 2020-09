Movilidad jubilatoria: siguen los roces entre el oficialismo y la oposición sobre el cálculo del próximo aumento

Es muy posible retirarse la próxima vez mediante un decreto presidencial. Después de 19 días, la fecha límite para el Comité del Sistema de Movilidad de Pensiones y Jubilación Especial compuesto por delegados, senadores y funcionarios del gobierno central es acordar un nuevo plan después de una suspensión de seis meses de la Ley de Movilidad aprobada por la administración bajo la Ley de Emergencia Por Mauricio Macri. Después de llegar a un acuerdo político, llevará más tiempo definirlo. Esta tarde, el comité dio un solo paso y decidió convocar a una serie de expertos para analizar el problema y realizar una serie de consultas con las agencias públicas para evaluar la sostenibilidad del sistema.

Acordaron el cambio juntos, y extenderán la fecha límite para llegar a un acuerdo sobre el nuevo plan y lo presentarán al ejecutivo para su aprobación. Pero creen que según la ley anterior, el próximo aumento de los salarios es necesario, y creen que los jubilados deberían considerar el uso del índice de inflación para el cálculo, lo que los beneficiará. El Frente de todos insiste en que, de hecho, la ley ha sido aprobada desde la Ley de Emergencia.

La fórmula de liquidez impuesta tras el juicio reajuste jubilados se calcula con base en recibos, salarios e inflación. Hoy, el funcionario insistió en que las colecciones cayeron, los salarios se redujeron y la inflación fue «irreal». Advirtieron sobre esta situación y advirtieron: «Cualquier medida que tomemos dañará a los jubilados e insistirá en que el objetivo de Alberto Fernández es que el 75% o el 80% de los jubilados estén por encima de la tasa de inflación». Este es el concepto que buscan aplicar en el próximo aumento.

En la última reunión, el representante del Ministerio de Trabajo prometió enviar un proyecto de ley para actualizar la Ley de Emergencia o la nueva DNU para extender el mecanismo actual por 180 días, es decir, el ajuste lo define Alberto Fernández en la situación actual. de. La crisis fue planteada por COVID-19. Recuerdan que el primer aumento se realizó a través de un monto fijo, y se otorgó un monto fijo en marzo, más un cierto porcentaje de todos los jubilados, y el crecimiento de la pirámide ahora se requiere para mantener 6.12%.

Hoy, los legisladores del Frente Nacional creen que será más fácil extender la nueva fórmula por otros 180 días. El Frente Democrático solo requiere la aprobación del sistema bicameral y votó por una de las dos cámaras, lo que salvaguardará las intenciones del gobierno.

Al comienzo de la nueva reunión, hemos notado una grieta conceptual. Existe cierta intersección entre la burocracia y la oposición. Los representantes y senadores de Juntos por el Cambio presentaron una lista de 23 preguntas para Fernanda Raverta, Directora de Anses, quien se unió al comité hace unos días. Raverta no participó esta vez porque, al mismo tiempo, propuso un nuevo pago de IFE a Casa Rosada en el marco de la pandemia. El senador cordobés Carlos Caserio defendió que la mayoría de los problemas no estaban relacionados con la información necesaria para formular una fórmula para calcular las pensiones futuras. Al final, acordaron enviar consultas relacionadas con el propósito del Comité a la organización, es decir, nuevos programas y análisis de cambios en sistemas especiales, que pueden modificarse con cambios en los departamentos diplomáticos y judiciales.

Después del primer intercambio, muchos expertos fueron convocados por consenso y enumerados, el Presidente de la Comisión Mixta y el ex Vicepresidente de Marcelo Casareto (Todos), ex Ministro de Economía de Entre Ríos. Solo se establece una condición: la exposición no dura más de veinte minutos y cumple el mismo tema.