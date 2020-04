Los muebles para un jardín con estilo

Por estos días han reaparecido verdaderos íconos de diseño en la decoración tanto de interior como de exterior. En el caso de los muebles de jardín, se ofrecen reinterpretaciones de clásicos en materiales modernos y resistentes a la intemperie.

En esta línea, modernas mesas completan atractivos conjuntos de estilo urbano para balcones o terrazas.

El material con el que están fabricados estos muebles es Polywood es completamente resistente a la intemperie, la lluvia, la nieve, el sol, los hongos o la podredumbre. No absorbe el agua y no se estropea, lo que lo hace ideal para las personas muy ocupadas, que no quieren encargarse del mantenimiento de sus muebles de jardín en el poco tiempo libre que les queda.

CONEXION

Las propuestas para el jardín en estos tiempos van de la mano de lo que pasa en el interior de cada vivienda.

En decoración siempre es necesario realizar un análisis previo del espacio concreto y valorar distintos factores muy influyentes, en este caso: dimensiones, características, utilización, etc.

Lo que continúa sorprendiendo es la tendencia de la continuidad y la conexión entre la decoración de interiores y la decoración de exteriores; atrás quedó la desconexión entre ambas zonas, lo que se refleja y pretenden los últimos proyectos de los mejores diseñadores y decoradores de interiores es dar una gran amplitud, armonía y frescor a la decoración de ambientes contiguas al jardín, terraza o patio.

RUSTICO Y MODERNO

Los grandes ejemplos para esta temporada en las decoraciones de jardines se encuentran con estilos contrapuestos, ganando la partida el estilo moderno y el estilo rústico. Pero no podemos olvidar el gran protagónico de las buenas energías en la decoración de silla para bares o sillones director con un estilo feng shui o zen, que siguen ocupando su lugar.

Vienen ganando terreno todos diseños de jardines con estilos naturales.

Es decir, con muebles para jardín de materiales puros y líneas sencillas, al tiempo que la composición de plantas, flores, caminos y piedras de jardín se realizan con la mayor simplicidad para aportar tranquilidad y sosiego al ambiente.

En decoración siempre es necesario realizar un análisis previo de la estancia concreta y valorar distintos factores muy influyentes, en este caso: dimensiones, características, utilización, etc. Por esto algunos ejemplos basando el diseño de jardines en su personalidad propia:

TENDENCIAS

En el momento de plantearse el el diseño del jardín, lo más importante es tener en cuenta las dimensiones de las que disponemos para no recargar excesivamente el espacio. Un exceso ornamental puede producir un efecto contrario al deseado.

Por supuesto, en el caso de disponer de piscina, seguramente esta será el punto central para la decoración del jardín y toda la elección y disposición de los muebles de jardín, del espacio del césped y la decoración floral se hará en torno a la piscina.

En muchos casos, el exterior de nuestra casa no es propiamente un jardín, sino que disponemos de un patio o de una terraza. En estos casos, es espacio útil puede ser más reducido pero, no por ello tenemos que renunciar a disfrutar de ellos.

La decoración de terrazas, balcones y patios pueden seguir la misma línea y estilo: esta fusión dentro y fuera cada vez más importante según las tendencias 2016. Esto significa que, por ejemplo, la decoración de la sala de estar o el diseño de salones se extienden tambiporada 2016 olvidan los diseños ultra-modernos y elegantes para pasar a lo más natural: literalmente “la vuelta a la naturaleza

La jardinería vertical es lo último en decoraciones de jardines y está marcando tendencia.

Además estos nuevos proyectos en decoración de exteriores nos agradan enormemente pues los presupuestos finales para decorar jardines se reducen visiblemente, incluso pudiendo hablar de decoración jardín low cost, pues muchas de estas composiciones podemos hacerlas nosotros mismos.

