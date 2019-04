Preguntas frecuentes sobre c60

¿Qué es C60?

C60 es el símbolo químico para la molécula de carbono 60. Consiste en sesenta átomos de carbono juntos que forman una estructura en forma de balón de futbol, la que aparece en nuestro logotipo. Esta estructura da a la molécula propiedades excepcionales, las que se están revelando gradualmente. Han habido rastros de lo verdaderamente singular que es el carbono sesenta. En ciertas unas partes de Rusia el carbono sesenta se halla de forma natural como depósitos de un mineral negro llamado shungite. Los nativos apreciaron beneficios para la salud provinientes de la shungite, con lo que a lo largo de siglos la estuvieron agregando a su agua, fue utilizada como elemento ornamental o bien como joya. El C60 asimismo se halla en el hollín y en el lignito. Esto puede explicar ciertos efectos ventajosos que los habitantes de la zona observaron, al incluir lignito activado en su dieta.

En dos mil doce se hicieron investigaciones en la ciudad de París para distinguir si la ingestión prolongada de C60 tenía efectos tóxicos. Se disolvió C60 en aceite de oliva extra virgen y se proporcinó a ratas a lo largo de años. En vez de ser dañino para las ratas, aquellas a las que se les proporcinó C60 vivieron prácticamente el doble que las ratas que no tuvieron acceso a él. Las ratas que por norma general se emplean para estudios desarrollan tumores cuando avejentan, mas ninguna de las ratas a las que se les propocionó C60 desarrollaron cáncer. Como una parte de los ensayos asimismo se les dio a las ratas el disolvente tóxico Tetraclururo de Carbono, el que es exageradamente tóxico generando daño hepático. En las ratas a las que se les dio C60 los daños hepáticos producidos por el Tetracloruro de Carbono fueron considerablemente más reducidos y su restauración fue considerablemente más veloz. Las ratas fueron protegidas por el C60. Hallaron a las ratas tratadas con C60 físicamente considerablemente más juveniles y libres de tumores. Por motivos como éstos no sorprende que cuando los resultados de este estudio fueron publicados se produjo un enorme interés por los potenciales beneficios en humanos.

¿Por qué razón el C60 está en aceite de oliva?

El C60 no es absobido por el organismo si no es anteriormente disuelto en otra substancia. El C60 es virtualmente insoluble en agua, mas con mucho esmero se puede disolver en aceite de oliva. Desde el estudio efectuado en la ciudad de París el aceite de oliva extra virgen fue utilizado por considerarse inofensivo. El aceite de olive, en verdad, contiene substancias como los Polifenoles que son muy saludables. El C60 es un antioxidante fuerte, mucho pero potente que la vitamina C y Y también. Se considera que las propiedades antioxidantes son la primordial razón por la que logra las ventajas observados. Esto es una vía para proseguir estudiando.

¿Qué efectos puedo probar al tomar fullereno C60?

Los efectos del consumo de C60 en aceite de oliva no son pero que una anécdota, puesto que no se han llevado a cabo estudios controlados en humanos. No obstante podemos aseverar que el C60 ha sido tomado por sufiente gente para saber los efectos que podemos aguardar. Una escuesta tuvo lugar en el longecity forum a cien de sus miembros.

Pensamos que los descubrimientos más notables fueron que más del setenta y cinco por ciento de los participantes en la encuesta tuvieron experiencias positivas sobre la toma de C60 en el aceite de oliva y más del noventa por ciento seguirían utilizándolo.