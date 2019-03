¿Puedes REALMENTE aprender a cantar con software de canto?

Te chifla cantar así como tus vocalistas y conjuntos preferidos, mas en ocasiones te hallas presionando para tocar una nota alta o bien cantar desafinado y meditar “whoa” que sonaba como basura! “Te ríes de ti por un instante, mas entonces te percatas de que realmente te chifla cantar y te agradaría aprender a hacerlo mejor.

En general, lo que harías es buscar un maestro de canto y tomar ciertas lecciones de voz. El inconveniente es que el adiestramiento vocal es verdaderamente costoso (como dólares americanos cuarenta + una hora).

Además de esto, puede ser bastante difícil hallar instrucción de calidad por la parte de un profesor eficiente, lo que es un enorme inconveniente pues los hábitos perjudiciales vocales se enraízan en la memoria muscular y son realmente difíciles de olvidar.

Como prácticamente todas las artes primordiales, cantar es una investigación exageradamente técnico. Puede haber mil formas de hacer algo mal y solo tres formas de hacerlo bien y solo los ojos y oídos de un adiestrador vocal enormemente calificado y con experiencia pueden darle la información inmediata y procesable que precisa para corregirlo, en tanto que realmente efectuando el acto.

Mas, si por alguna razón no puedes o bien no deseas tomar clases de canto, lo que bastantes personas no hacen, y sí, ¡son carísimas! – todavía hay MUCHOS recursos de los que puedes aprender y aplicar a tu canto por tu cuenta.

Aun el mero hecho de sentarse sobre una habitación con música y cantar sus canciones preferidas perfectamente puede asistirlo a tomar conciencia de su cuerpo, el tono de su voz, las restricciones de alcance, etcétera

Aparte de eso, hay TONELADAS de libros sobre el canto. Muchos de ellos tienen buenos consejos, si bien ciertos de ellos pueden ser un tanto técnicos con información sobre anatomía, acústica, etcétera Afirmaría que el “Arte del canto” de Richard Miller y la mayor parte de los libros sobre SLS (canto a nivel del habla) son excelentes lugares para empezar a entender los fundamentos del vocalismo saludable, si bien probablemente ya tenga una entendimiento un tanto intuitiva de lo que es el buen canto y el mal canto; lo que suena excelente y lo que suena terrible.

Conforme vayas aprendiendo, recuerda que la parte sobre el canto es un tema muy técnico por el hecho de que TE ENCONTRARÁS frustrado frecuentemente por este arte / habilidad desafiante mas por último gratificante y bella.

Un paso adelante de los libros sobre el canto son todos y cada uno de los diferentes cursos de vídeo y tutoriales sobre canto que puedes localizar tanto en tiendas como on-line o por ejemplo las clases de canto de una escuela de musica. Ciertos de estos son verdaderamente geniales y bastante completos; otros son basura total; y otros aún son buenos, mas solo cubren cosas concretas mientras que dejan algo más. Por servirnos de un ejemplo, si un tutorial de canto no te enseña mucho sobre la respiración, entonces un segundo tutorial HACE, mas se niega a charlar sobre de qué forma cantar notas altas.

No hay un producto o bien solución total. Cantar es un enorme tema con mucho que cubrir, ¡con lo que ningún curso podría enseñarte todo cuanto precisas saber!

Es simple ser dogmático sobre lo que forma el canto adecuado y claramente tengo ciertas creencias fuertes sobre el tema, mas todos tienen sus ambiciones musicales y ¿quién soy para imponer mis preferencias sobre ? De ahí que que digo que estas herramientas de aprendizaje son piezas complementarias de su educación general de canto. Como Bruce Lee, dijo: “Amolda lo que es útil, rechaza lo que es inútil y añade lo que es particularmente tuyo”. Si piensas en cantar algo como un arte marcial, entonces ese es un enorme consejo.

Aunque la mayor parte de los elementos de los que hablo son cursos de formación vocal on-line propiamente dichos, existen algunos que legítimamente se llaman “software de canto”. Ciertos programas, por poner un ejemplo, visualizan su voz en pantalla en su computadora o bien iPhone / iPad y le dejan ver si canta en sintonía, qué tan estable es su vibrato y otros factores.



A mi modo de ver, estas herramientas son exageradamente útiles, en especial para las personas que son practicantes visuales, como lo soy , y como muchos vocalistas que conozco. En verdad, poco a poco más adiestradores vocales los están usando en sus estudios ahora pues, en verdad, VER UNA representación visual de tu canto en la pantalla te ayuda a ajustar lo que haces cuando cantas de forma más veloz y precisa. Es una retroalimentación inmediata y reduce la curva de aprendizaje en grande.

Si bien estudié la voz de la ópera tradicional en la Universidad, actué en producciones locales de ópera y teatro musical, canté en coros de alto nivel y enseñé a estudiantes de todas y cada una de las edades en mi estudio privado, dejé esa profesión para hacer marketing en Internet. No deseo aburrirlo con mi historia personal (para eso es la página sobre) mas tengo un punto esencial que hacer. Cuando estudias canto tradicional, hay una forma adecuada de cantar y una forma INCORRECTA de cantar.

Recuerdo a mi directiva del coro algo progresista ( asimismo estaba excitada) diciéndome que “cantar es cantar” y estaba como “pfft, no lo es. ¡Hay cantar adecuadamente y cantar mal, mis libros de canto de ópera me lo afirmaron! ” Hombre, ¡qué idiota fui! Disculpen el lenguaje, mas ilustra lo simple que es tomar el “kool aid” “mi camino es mejor que tu forma”.

El punto es que llevaba razón. Cantar es cantar Mas dicho esto, todo vocalista precisa aprender a cantar en sintonía, de qué manera cantar notas altas con sencillez, de qué forma sostener su cuerpo relajado, de qué forma percibir, etcétera, con independencia de su estilo preferido de canto. Estos son solo fundamentos.

Tras dejar mi carrera como vocalista, empecé a ver la educación del canto de forma más objetiva y democrática y ahora me percato de que el vocalista moderno puede y debe añadir tanto como resulte posible a su caja de herramientas para cantar e inclusive el mejor profesor del planeta se confundirá en ocasiones. bueno preguntar con otras fuentes. Una persona no puede saberlo todo, en especial tratándose de algo tan impresionantemente rico y complejo como cantar.