El baile del tango, definiciones, formas, como aprender. PARTE 0

INTRODUCCION

EL BAILE DEL TANGO, DEFINICIONES, FORMAS Y COMO APRENDERLO

Naturalmente el humano, en sus fuertes sentimientos, en el abrazo transmite sus emociones, personas se abrazan en el encuentro y despedida de un ser querido, en el amor, en la tristeza, en la alegría, esto es EL ABRAZO en el humano es un ademán natural de contención, protección, confianza, salud, conexión y transmisión. El tango deja este abrazo entre 2 personas que al moverse al son de una increíble música, genera lo que muchos llaman “la magia del tango. El tango es un sentimiento que se baila (Dicepolo)

Presentación.

Ya antes de exponer conceptos, cabe aclarar que expondré mi opinión basándonos en mis conocimientos y experiencia de haber bailado en las milongas de Buenos aires (y del planeta) de forma ininterrumpida a lo largo de una gran parte de mi vida con un promedio de 4/5 veces a la semana y múltiples años como enseñante. Cálculo matemático por el medio, equivale a haber bailado todos y cada uno de los días a lo largo de diez años, cinco horas al día.

Formas de baile: Y también xisten 2 definidas y distintas:

1) El Baile de exhibición para Espectáculos, donde los bailarines exhiben habilidades para las personas que los observan.

dos) El baile popular, social, llamado conforme su estilo tango salón, pista o bien milonguero. Se baila en las milongas.

EL BAILE SOCIAL Y POPULAR DEL TANGO

La oración de definición que me acompaña a todas y cada una unas partes del planeta y la pongo en práctica cuando bailo, tiene como título “Las Majestades del Tango”: El príncipe es El Abrazo, la princesa es la Improvisación, la reina es La Musicalidad y el rey es El sentimiento

Conceptos

El otro sexo define quien es buen bailarín. Danzar bien no es únicamente verse bien. Es amoldarse mutuamente para gozar y finalizar el baile con el excelente placer de la satisfacción.

Los bailarines se sienten entre sí, no pueden verse sus piernas, pies ni cuerpos. Entonces, los vistosos movimientos cautivan a personas que miran. El movimiento a ritmo, una buena conexión pasional y un buen y permanente abrazo cautiva al compañero. El propósito es que el compañero te sienta bien, quien probablemente charlará de ti en la milonga y te va a ir definiendo como buen bailarín/a.

En mi opinión, defino 2 formas de danzar en la milonga: 1) para mostrarse dos) para el compañero.

PARA MOSTRARSE PARA EL COMPAÑERO

Se piensa en verse bien, la psique esta en los movimientos del cuerpo. Se piensa en nada, con la psique en la pareja y escuchando la música

Se baila para el público que ve. Se baila para la pareja.

La pasión es por los movimientos, para lucirse, para hacerlo vistoso, por la técnica. La pasión es como el del amor, se baila con el corazón.

El abrazo es pero templado y juega un papel secundario. El abrazo es principal y mágico. Deja la conexión entre las 2 ánimas.

La seducción es para los espectadores y después para la pareja. La seducción es para la pareja.

La conexión es principalmente para la coordinación de los movimientos, pasos, etcétera La conexión es de sentimiento esencialmente y tras movimientos.

Se baila un tango para mostrarse. Se baila un sentimiento.

Mi sugerencia es definirse cuál es el objetivo: 1) danzar para mostrarte importándote las miradas del resto dos) danzar para sentir, para intercambiar corazones, sin importar lo más mínimo el resto de las personas.

Si eliges 1 , en mi opinión deberías tomar clases de tango en una escuela de tango con orientación para danzar para mostrarte, con mucha técnica. El maestro ideal son los que bailan tango exhibición (espectáculo), mas además de esto debes llenar el aprendizaje con la experiencia de los que bailan mucho en las milongas, puesto que, cuando en una milonga alguien te escoja por de qué manera se te ve bailando en la pista, se va a llevar una decepción si no le cumples con su expectativa de sentirte tan bien como se te ve.

Si escoges dos, sugiero tomar clases para conseguir danzar sin meditar, mecanizar movimientos y conseguir una buena conexión sentimental. El enseñante ideal es el milonguero, el que tiene experiencia en danzar en las pistas y domina los espacios. En la milonga te escogerán por el sentimiento que transmites, por el abrazo y por comentarios de los que bailaron contigo. Sin embargo, sugiero tomar clases de técnica de exhibición de movimientos, para mejorar postura y movimientos y por el hecho de que en la milonga se escoge asimismo por de qué manera se te vé danzar.

He visto que todos, sin salvedad pasamos por la etapa de aprendizaje, pensando en los pasos, las secuencias, las figuras, nos tensionamos, transpiramos, comprender la musicalidad, etcétera Acá es donde LA PACIENCIA cobra un rol esencial.

Cualquiera sea tu elección para aprender a danzar, es mi comprender que la meta sea llegar danzar relajado (sin tensiones) y sin sacrificios anatómicos, los dos bailarines utilizando el lenguaje del cuerpo, el hombre marcando con pretensiones anatómicos y la mujer siguiéndolas naturalmente. Así hay repuestas mutuas en la pareja.

Tomar clases de musicalización y oír mucho tango mejora el baile y cautiva a todos. Para danzar bien debes llevar el ritmo ineludiblemente.

Los hombres deben aprender a dominar la pista y los espacios, conforme los códigos existentes. Por este motivo, no únicamente es suficiente saber danzar, sino más bien saber danzar en la pista. Un roce o bien un golpe con otras parejas, en general estropea un hermoso baile.

A nivel personal prefiero, como a la mayor parte de los milongueros, una compañera que sea “ligera”, obediente para danzar, que responda a mis marcas, que se conecte conmigo, que me ame por los 3 minutos que dura el tango y que tenga un bonito abrazo, y no una mujer que se vea bonita cuando baila, mas que la siento a desazón (se mueve sola, fuera de ritmo, preocupada por su técnica y los ornamentos ( no puedo verlos), luciéndose para los otros que miran, con abrazo frio o bien flojo y por sobre todo que no se conecte conmigo).

COMO APRENDER Y PRACTICARLO

El baile del tango requiere tomar clases y practicarlo en las pistas de las Prácticas y con amigos y compañeros de clases en las Milongas.

En el baile del tango absolutamente nadie tiene “la verdad”, cada profesor enseña diferente conforme sus conocimientos y cada persona baila como es, como lo siente y como su cuerpo le deja.

Para aprender y sentirse cada días un poco más motivado, recomiendo tomar clases con un enseñante que guste y haga sentir cómodo, dejando en segundo plano la manera de danzar de los enseñantes, puesto que, bailarines buenísimos pueden no ser buenos enseñantes y buenos enseñantes no siempre y en todo momento son grandes bailarines.

Cuando no existen muchas posibilidades de elección de profesores, entonces, lo mejor es tomar de ellos solo lo que el estudiante le plazca, le guste y los movimientos que su cuerpo le deje efectuar.

Aprender secuencias, prácticamente jamás son aplicables en una milonga por carencia de espacio, y quien procura hacerlas generan roces en la pista molestando a las parejas y hasta llegan a infringir los códigos y costumbres milongueras, mas aprenderlas deja dar habilidad al cuerpo, adecuarse al abrazo con ignotos y extraer pasos individuales para acomodarlos en la milonga.

Recomiendo aprender los movimientos que el cuerpo deja hacer sin gran esmero y motiva regresar a clase. Los que se hacen con esmero anatómico, aparte de la posibilidad de dañar al cuerpo (en un largo plazo), no se goza tanto, insentiva desamparar el aprendizaje y genera movimientos bruscos y toscos. Aprendí que el mejor baile es cuando mi cuerpo está lo pero naturalmente posturado y relajado.

Es esencial los ejercicios de cambio de peso y de equilibrio, aburren mas son indispensables.