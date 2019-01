Primeras novedades para los primeros años de vida

Cualquiera que ha tenido la experiencia puede decir que una hija (o bien un hijo) no tiene precio; lo que no desea decir que no cueste nada. En dos mil quince, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria estimaba que el costo en España de los 3 primeros años de vida ascendía a diecinueve.000 euros. Todo esto sería suficiente para transformar a la industria del cuidado infantil en una de las más rentables. Mas España tiene una de las tasas de natalidad más bajas del planeta por lo que la eleccion de nombres de varon no es importante, agravada por la desigualdad de la restauración económica. Las ventas de productos infantiles en el mercado de España descendieron un cinco con cuatro por ciento en dos mil diecisiete, hasta los quinientos sesenta y tres millones de euros, situándose todavía bajo el nivel de dos mil cinco.

Lo que ha salvado al ámbito de los nombres de bebe (que facturó el año pasado más de mil doscientos veintiocho millones de euros, un 0,3 por ciento más, conforme la patronal ASEPRI) es el poderío del mercado exterior. El campo cerró el ejercicio de dos mil diecisiete con un aumento del cinco con siete por ciento en las exportaciones, superando los seiscientos sesenta y cinco millones de euros, lo que supone un cincuenta y cuatro por ciento de la cantidad total de facturación.

De ahí que que la prioridad del campo es proseguir abriendo puertas en el mercado internacional. Atendiendo a las demandas de la industria, Ifema ha adelantado un mes la celebración del gran encuentro internacional del negocio de los pequeños en España: Puericultura la capital española, que abre sus puertas este jueves y hasta el sábado en el pabellón catorce del circuito ferial del Campo de las Naciones.

Conforme la organización, festejar la feria en estas datas dejará a los miles y miles de visitantes profesionales (seis mil trescientos acreditados en la pasada edición) “conocer en primicia las novedades de las sesenta y cinco marcas que se exponen en la feria, adelantándose de este modo a los lanzamientos en el resto del circuito ferial europeo”.

Este detalle es esencial por el hecho de que la UE prosigue siendo el primordial destino de las ventas, con Italia como el mayor usuario, responsable de en torno a una sexta una parte de las exportaciones. A larga distancia le prosigue Portugal (once por ciento ), R. Unido (ocho por ciento ) y Grecia (siete por ciento ). No obstante, el continente va perdiendo peso (un sesenta y seis por ciento el año pasado frente al setenta y nueve por ciento de dos mil once), a consecuencia del mayor dinamismo mostrado por nuevos mercados. México, Rusia y E.U. concentran el dieciseis por ciento de las ventas totales en el exterior, 2 puntos porcentuales más que el año precedente.

Adelantar el acontecimiento a septiembre asimismo deja regular con las exhibiciones de tendencia adulta bajo la marca Momad, lo que, conforme la organización, deja “crear sinergias, sobre todo derivadas del interés del comercio multimarca de tendencia infantil y de mujer en ampliar sus catálogos con productos de diferentes gamas de la puericultura”. Para la edición del actual año, el programa de Compradores Convidados de Puericultura la capital española ha gestionado más de mil cien convidaciones.

Puericultura la capital de España dos mil dieciocho desea continuar afianzando su situación como plataforma para el negocio, el conocimiento de tendencias, la presentación de novedades y el networking para el ámbito profesional de productos para la niñez. Bajo este compromiso, el salón ha puesto en marcha una nueva iniciativa, el Comité de Comercio Especializado (CCE), que, conforme Ifema, “trabajará en la creación desde Puericultura la capital de España de herramientas que impulsen el negocio y la rentabilidad del comercio especializado para de este modo poder encarar exitosamente los desafíos a los que se encara debido a la evolución del mercado”.

Del mismo modo que el año pasado, en esta séptima edición de Puericultura la capital de España Ifema se hace hincapié en los productos y servicios renovadores, marcados con el sello Innoshow. Hasta diecinueve empresas participan en esta iniciativa, con treinta productos diferentes.

No solo productos

La innovación no solo está relacionada con los productos; el mercado debe amoldarse continuamente a las nuevas tendencias y descubrimientos en la educación y capacitación de los más pequeños. La Asociación de Empresas Renovadoras de la Niñez tiene previsto presentar una nueva publicación en la que se identifican las nuevas tendencias y patrones de comportamiento de los progenitores a lo largo de la crianza. El documento, conforme la organización, aporta información social que caracteriza a cada perfil de progenitores y se presentan datos y ejemplos en forma de acciones concretas y ocasiones para las compañías. Se identifican las motivaciones y necesidades de cada segmento de progenitores, se plantean pautas para el diseño de productos de esta forma para estrategias de marketing y comunicación.

Con este bloc de notas, las compañías españolas van a contar con información de valor para la toma de resoluciones estratégicas en diferentes campos, como son el diseño, la comunicación, la mercadotecnia, la segmentación de clientes del servicio y la estrategia empresarial, entre otros muchos. De este modo, las compañías de productos para la niñez van a tener la posibilidad de conocer las 4 tipologías parentales identificadas en el segundo Bloc de notas de Tendencias de Puericultura, cada uno de ellos relacionado con un modo de vida y unos valores concretos.

La relevancia de la seguridad para un negocio sensible

Este viernes va a ser el día dedicado a la Seguridad Infantil en Puericultura la capital española. Conforme la organización, el propósito de esta iniciativa “es dar estrellato al tema de la seguridad en el cosmos del bebé”, de tal modo que los visitantes de la feria “encuentren la manera de trasmitir a sus clientes del servicio la ventaja a nivel competitivo que supone estar comercializando productos controlados y seguros”.

Para cumplir con esta misión, Puericultura la capital española ha programado diferentes actividades paralelas que viran en torno al planeta de la seguridad infantil, tanto dentro como fuera del hogar. En este sentido, se han organizado conferencias, talleres y encuentros.

Además de esto, por segundo año sucesivo, Puericultura la villa de Madrid incluye entre sus ideas el showroom de Seguridad Infantil en cooperación con la Organización de Usuarios y Usuarios (OCU). La finalidad de este espacio, conforme la organización, es “dar a conocer a los mercaderes que visiten Puericultura la villa de Madrid la relevancia que tiene la seguridad en todos y cada uno de los artículos que son parte del planeta del bebé, como asistirles a valorarla en su punto de venta en su contacto con el consumidor”.

Por su lado, el Instituto Tecnológico de Producto Infantil y de Ocio (AIJU) asimismo coopera con esta iniciativa con la meta de dar a conocer la relevancia que tiene la seguridad en todos y cada uno de los artículos para el bebé. Para esto, tiene previsto ofrecer documentación sobre los requisitos de seguridad más relevantes a lo largo de cada actividad y aspectos fundamentales de seguridad de cada uno de ellos de los productos en exhibición en el espacio.