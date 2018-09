Cómo aprender a cantar bien

Cuadro de materias

¿Quién no ha soñado jamás con saber cantar de manera perfecta, ir a un concurso de la tele y, por qué razón no, transformarse en una estrella, o bien sencillamente vivir de su pasión?

¿Por qué razón no ?

Mas ya antes de eso, hay que saber cantar… ¡Veremos de qué manera lograrlo!

Descubre las distintas formas de aprender a cantar.

¿Qué es cantar sin desafinar?

Para cantar sin desafinar, hay múltiples criterios que son vitales. Hay que:

Leer y memorizar la altura (tono) y el valor (tiempo) de las notas a reproducir;

Tener un órgano vocal funcional: esto se trabaja en las clases de canto, y obedece a la pretensión (deseo reproducir un vibrato, ¿soy capaz?)

Saber percibir las frecuencias sonoras para corregir la tonalidad de la voz (¿canto demasiado alto o bien demasiado bajo?, ¿mi voz vibra demasiado veloz o bien demasiado lento?)

Tener sentido del ritmo, el cual se puede obtener con cursos de sonido dictados por profesores de canto, que corresponde a una frecuencia, para saber precisamente en qué momento empezar y acabar una nota en un tempo determinado.

Las frecuencias esenciales

De esta forma, cantar sin desafinar debe ver sobre todo con las leyes de la física. La próxima tabla muestra las frecuencias de las notas en hercios.

Mas ¿qué es lo que significa?

Una frecuencia esencial es el número de vibraciones por segundo calculado en hercios. Los vocalistas acostumbran a emplear el «la» para poner la voz. El «la» tiene una frecuencia esencial de cuatrocientos cuarenta Hz en la regla internacional y esta frecuencia la marca el diapasón.

En otras palabras, hay que intentar «pegar» la voz a un instrumento como el piano. La nota reproducida debe coincidir con la nota del instrumento.

Tener sentido del ritmo

Sin ningún sentido del ritmo, te va a ser imposible cantar, tocar un instrumento o bien danzar. Si sabes hacer una de 3 cosas, ¡es que tienes sentido del ritmo!

Mas ¿es algo innato o bien se puede aprender?

Conforme una investigación canadiense de dos mil catorce, ciertas personas padecen de sordera rítmica. Si bien son capaces de sostener el ritmo sin música, les resulta imposible acompasar sus movimientos con música exterior. Si es tu caso, ¡aprender a cantar será muy complicado!

Mas, naturalmente, como con cualquier otra cosa, ¡nada es imposible sin trabajo! Un maestro de canto va a hacer que trabajes el ritmo a fin de que escuches apropiadamente.

¡Técnicamente el canto no tiene más! Mas si solo hubiese técnica, todo el planeta cantaría de igual forma y los gustos musicales serían afines.

Por consiguiente, hay otros factores que entran en juego como el tono de la voz, que depende de muchos factores y es único para cada uno: espesor de las cuerdas vocales, capacidad respiratoria, caja de resonancia del cuerpo y de la cabeza, el tabique nasal para respirar, los labios y la lengua.

¿Te resulta interesante saber asimismo de qué manera aprender a cantar de manera gratuita?

Aprender a respirar para cantar sin desafinar

Ya antes de comenzar a cantar, o bien a cantar bien, es imprescindible supervisar nuestra situación, como la respiración, para dejar que la voz alcance su plena capacidad.

Estas son ciertas reglas que debes respetar en el arte del canto:

Colócate bien recto,

Pone los pies uno sutilmente delante del otro, separándolos a la altura de los hombros,

Llene el torso sin complejos, ¡tal y como si estuvieses en el desfile militar del doce de octubre! Gracietas aparte, esta situación deja que tus pulmones se llenan y se contraigan bien, para poder atestar simple y velozmente tu caja torácica.

Busca la situación en la que te sientas mejor, más relajado. Si tienes la espalda recia, tu voz no va a ser bonita y no vas a poder cantar bien. La situación ideal precisa de un tanto de experimentación antes que puedas localizarla.