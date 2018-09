10 tragos fáciles para hacer en casa

Para preparar los tragos, no es necesario participar de un curso de bartender profesional; mucho menos un curso de barman. 1. CUBA LIBRE. La mezcla de ron con Coca y un gajo de limón es infalible. Prácticamente todo el planeta loprepara con Bacardí puedes escoger cualquier marca. El tradicional Havana Club tampoco falla, si bien esmás bastante difícil de lograr. Y otra buenísima opción es venezolana: el Pampero Añoso Reserva, más omenos al mismo valor, con una enorme relación costo calidad. En materia de nacionales, el Isla Ñ( dólares americanos 25) es de calidad for export. dos. DESTORNILLADOR. De este modo de simple: 1/3 de vodka + 2/3 de jugo de naranja. El Destornilladoraporta vitaminas en el jugo y punch en el vodka. Tuvo su temporada de oro y de forma lenta fue quedandocomo un tradicional simple. Con jugo recién exprimido, en el balcón, es genial. No precisas vodkaPremium. Probá con el Smirnoff ( dólares americanos 35), que siempre y en todo momento cumple y, de los importados, es el más económico. tres. FERNET COLA. No hay celebración, acontecimiento, aniversario o bien partuza a la que no se vea llegar aalguien con una botella de fernet en la mano. Branca es líder absoluto. En la gama más alta se luceRamazotti y ahora se termina de lanzar mil ochocientos ochenta y dos, buenísimo, al mismo coste que Branca. Todos rondan lo30 pesos. Aunque ciertos aseguran que la fórmula es noventa doscientos diez (como la serie de Norteamérica),traducido en noventa por ciento de Fernet, dos hielos y diez por ciento de gaseosa, es bueno darle un tanto más de sitio a laCoca a fin de que el amargor no se coma todo. cuatro. GIN TONIC. Muy elegante, imperial y exótico. De esta forma es el tradicional Gin Tonic, que crearon lossoldados ingleses en India en el siglo XVIII como medicina para combatir la malaria. El día de hoy el gintonic es una enorme opción para compartir la “malaria” del dos mil nueve. ¿La fórmula? 1/3 gin + 2/3 tónica +un twist de lima, o bien limón ¿Qué tónica utilizar? Paso de los Toros, Indian Tonic o bien Schweppes. Sonsimilares. ¿Qué gin? Cualquiera importado, como Bombay, Tanqueray o bien Beefeater (los lográis porentre dólares americanos 65 y dólares americanos 80). Los locales Hiram Walker y Burnetts opciones más asequibles, mas no nos hacemoscargo de las siguientes migrañas. cinco. WHISKEY & COKE. No puede haber mezcla más americana que esta. Todo el carácter delwhisky de U.S.A. (al que se le mete la “y también” entre la “k” y la “y”) sumado a la gaseosa delimperio. Mas ya antes de ponerte la remera del Che, dale una chance. De las mejores formas detomar Coca, tal vez la más respetable. El Jim Beam White ( dólares americanos 65) es un tanto menos dulce que el JackDaniel’s ( dólares americanos 85). Probalos y descubrí tu preferido. seis. CYNAR CON POMELO. El Cynar ( dólares americanos 18) no salió por el hecho de que sí de los estantes de los viejos bares.Lo hizo de la mano de bartenders que reclamaron su empleo como ingrediente noble, dueño de unamargor único en mezclas complejas, mas asimismo como base de fórmulas simples y eficaces. Este esel caso de su combinación con jugo o bien gaseosa de pomelo. ¿La proporción?: 40/60 o bien 30/70, depende detu gusto. Una alternativa diferente y sorprendente. siete. HESPERIDINA CON TONICA. Marca número 1 en el registro de marcas argentino, patentada porun citizen de Norteamérica (Melville Bagley). Aunque la Hesperidina ( dólares americanos 16) siempre y en toda circunstancia estuvo en bares,bodegones y fondas, como asimismo el Cynar, recobró su brillo en los últimos tiempos. Y se ha lanzadoa la conquista de nuevos usuarios. Con agua tónica balancea su dulzor y destacan sus notas anaranjas. Si querés darle un toque personal, ponele un tanto de Cynar al final. ocho. GARIBALDI. ¿Gari qué? OK, esto es más conocido como Campari con naranja o bien Campari Orange,una tilinguería (¡El Campari es italiano!). Aunque aquí se logran otros bitters de naranja comoel Luxardo ( dólares americanos 40), el Campari ( dólares americanos 38) es una fija. Mezclado con naranja, compone una de las mezclasque más bebedores ha reclutado en los últimos tiempos: refrescante, revitalizante y con el golpe dealcohol justo. Con un chorrito de soda puedes hacerlo más ligero. nueve. SEA BREEZE. Una brisa de mar, si bien el Pacífico (dueño de las brisas frescas) esté delotro lado de la cordillera. Esta combinación de vodka, jugo de naranja y de cranberries es unasofisticación en comparación a otros cubatas, mas no deja de ser simple y exquisito. Su sabor esmuy afín al amado y odiado Cosmopolitan. Y lo puedes preparar en un toque y sin salir de tu casa.El jugo de cranberry (cerca de dólares americanos 20) es importado y se logra en Jumbo. diez. VERMOUTH CON SODA. El lujo local una parte del folclore del vermut en bodegones y fondas.Cinzano, Martini, Punt Y también Mes… bebidas económicas (de entre dólares americanos 15 y dólares americanos 25), que rinden y cumplen sinexcepción. Los viejos bartenders aseguran que es mejor tenerlos en la heladera, para ya partir dela bebida fría, sin añadir tanto hielo. Con soda, siempre y en toda circunstancia de sifón, es un placerexquisito. Podes sumarle una piel de naranja. Abre el hambre, conforta, estimula.