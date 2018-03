Rizar siempre sus pestañas y otras claves del favorecedor ‘no make up’

Posted on

Hermosa Hadid es una de las personas más retratadas del mundo; al lado de su hermana Gigi, el clan Kardashian o bien Hailey Baldwin, acapara un elevado número de titulares y todo cuanto lleva se convierte en tendencia. Aparte de por su audaz estilo, asimismo es conocida por sus looks de belleza ultra luminosos, su piel de porcelana y sus cejas perfiladas. Para lograr imitar su maquillaje natural, ese buscado efecto ‘no make up’ que tanto favorece, misma ha desvelado cuáles son los pasos que prosigue todos y cada uno de los días para verse guapa, la herramienta de siempre sin la que no puede vivir o qué dos trucos emplea a fin de que sus labios parezcan más gruesos.

1. Lapicero de labios y ‘gloss’ para una boca más carnosa

“Me encanta delinearme los labios sola”, asegura la modelo. Si bien su rostro pase por las manos de los mejores maquilladores del planeta, la pequeña de las Hadid prefiere tomar las bridas con el lip liner: “tengo mucho cuidado de seguir los contornos de los míos con el lápiz”. Un truco infalible para progresar la precisión al realizar esta esta técnica es asegurarte de que la mina está bien afilada. El segundo paso que Preciosa repite sin parar para que sus labios parezcan más gruesos lo logra con un producto de máxima tendencia: “Adoro los brillos de labios y siempre llevo conmigo mi Lip Maximizer”. Este gloss de Dior contiene colágeno y una combinación de esferas marinas y hialurónicas que consigue un ‘efecto volumen’ instantáneo. Puedes localizar este producto en tonos súper naturales, rosa claro y nude, los colores idóneos para conseguir la ilusión óptica de que tu boca es más carnosa.

2. Rellenar el arco de las cejas para un ‘efecto lifting’

Cuesta opinar que la modelo pueda tener inseguridades, pero Hermosa Hadid ha declarado que sus cejas le acomplejaron durante algún tiempo: “Siempre he tenido unas cejas muy finas, como las de mi padre. Nunca me agradaron demasiado pero en aquel momento no sabía que se podía hacer algo para arreglarlo”. Fue así como la maniquí comenzó a fijarse en las técnicas de los maquilladores profesionales y ahora utiliza siempre un lápiz para rellenar el extremo exterior de sus cejas; añadir densidad en la parte superior del arco crea un ‘efecto lifting’ al levantar la mirada. ¿Lo mejor? Tarda menos de 2 minutos en re-diseñarlas.

3. Rizar las pestañitas para abrir la mirada

Para finalizar, los ojos son una parte muy importante en todos y cada uno de los looks de Preciosa y hay una herramienta que es parte integrante de su técnica diaria para maquillarlos: el rizador de pestañas. “Siempre lo utilizo, si bien no vaya a llevar máscara de pestañas”. Si nunca lo has usado, este es el punto por punto con el que puedes aprender a hacerlo:

– Con los ojos limpios de máscara, pone la almohadilla del rizador lo más cerca posible de la raíz de las pestañitas superiores.

– Presiona en la base de las pestañitas y espera unos diez segundos antes de retirar el rizador.

– Si quieres una curva más marcada, repite exactamente el mismo proceso en dos puntos más durante tus pestañitas.