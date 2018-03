Mendoza, sede de la Primera Expo Franquicias Cuyo

Posted on

Llega a Mendoza la Primera Expo franquicias Cuyo, que se va a hacer el 12 y trece de abril de dos mil dieciocho en la bodega Los Toneles, de Guaymallén, para potenciar el desarrollo de marcas locales en su expansión nacional y también internacional. Contará con stands de marcas de triunfantes franquicias de todo el país, ciclo de conferencias relacionadas con el campo y ronda de negocios.

Las firmas Suraci International Business y Franchising Advisors, asociadas en franquiciasMendoza.com, organizan este evento con el apoyo de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF), el Instituto Desarrollo Comercial y la Fundación ProMendoza.

“En este encuentro que estamos generando tendrán oportunidades tanto las marcas de la región de mostrar sus modelos de negocios, como las de todo el país que desean desembarcar en Cuyo, habiendo ya confirmado la presencia en el evento empresas provenientes de Córdoba, San Juan, Buenos Aires y Mendoza”, aseguró Nicolás Suraci, director de Suraci International Business.

Como dato, añadió que en 2017 el desarrollo fue notable en el desarrollo del formato franquicias (conversión de marcas a franquicias).

En el marco de este encuentro, se efectuará el lanzamiento oficial del capítulo Mendoza de la AAMF. Este hecho, permitirá contar con una representación de la entidad en la provincia para facilitar el acercamiento de su soporte y servicios al empresariado local, contando con la presencia de sus directivos en este importante acontecimiento.

Para Jorge Bliman, de Franchising Advisors, “la Expo Franquicias Cuyo dejará un derrame sobre el comercio y de manera indirecta sobre la industria proveedora del sistema comercial, aparte de la generación de empleo directo y también indirecto en la provincia”.

“Las mejores prácticas comerciales y también industriales están volcándose a estos sistemas de redes, en los que las franquicias son los mecanismos de asociatividad más expansivos, de modo tal que se espera una enorme afluencia de público, tanto de interesados en las marcas locales, como por las nacionales y extranjeras que van a estar participando”, añadió Bliman.

Un dato que surge de la experiencia de Suraci International Business y Franchising Advisors es que Argentina es el primer exportador de franquicias de Latinoamérica. “Esto significa que estamos exportando valor agregado que no se basa únicamente en el producto, asimismo en el know how y en las marcas argentinas abriendo nuevos mercados y produciendo divisas para el país”, explicaron los asociados.

Se estima que hay unas 30 marcas desarrolladas con este modelo de negocios en Mendoza, que a su vez han concedido unas ochenta franquicias en el país y en Latinoamérica. “Hay marcas que están operando en diferentes países como Perú, Colombia, Costa Rica y Ecuador”, resaltó Jorge Bliman, directivo de Franchising Advisors.

Algunas de estas marcas son parte del Cluster Franquicias Mendoza. Esta iniciativa, que cuenta con el soporte de ProMendoza, ha logrado que exactamente las mismas participen, en diferentes acciones como rondas de negocios, ferias y exposiciones, aparte de encuentros de negocios en Perú, Colombia, Panamá, Honduras, Bolivia y Ecuador. Complementan estas acciones, capacitaciones y visitas de inversores a la provincia que llegan para conocer mejor los posibles negocios que ofrece la plaza.

Suraci Internacional bussines

Ubicada en la Ciudad de Mendoza, SIB es liderada por un joven profesional especializado en exportaciones de servicios y también intangibles: franquicias, audiovisuales, diseño y TIC, entre otros muchos. En este sentido, estos campos brindan excelentes ocasiones de desarrollo internacional, lo que acarrea diferentes ventajas con respecto a los productos, desde la logística y forma de venta hasta las restricciones aduaneras e impositivas. Como premisa, la firma tiene un fuerte compromiso en la incorporación de valor en cada uno de los productos no tradicionales, tanto como a los servicios prestados.

Franchising Advisors

La asesora creada en 1991 en la Argentina fue pionera en la prestación de servicios integrales para el campo del “franchising”, desde la conformación de un equipo multidisciplinario de profesionales, cubriendo no solo los servicios tradicionales de desarrollo y asesoramiento para empresas del campo, sino más bien también el área de difusión, mediante un pool de medios especializados. A ello se agregan servicios de comercialización de franquicias, que la afianzan como la mayor broker en franquicias de América Latina, y al unísono les permite valorar y conocer de manera inmediata las tendencias del mercado y las preferencias de los potenciales operadores, ajustando de esta manera las propuestas de franquicia y optimizando la gestión comercial de sus clientes del servicio.