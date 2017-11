Algunas palabras que pronuncias mal en inglés y no lo sabes

¿Piensas que charlas inglés correctamente? Entonces deberías saber pronunciar estas palabras sin ver el vídeo…

El inglés es vital hoy día. Y no lo decimos sólo por el hecho de que ya hasta para pedir trabajo de barrendero te sea preciso controlar el idioma, sino porque tu vida es considerablemente más fácil si sabes charlar inglés. Piensa en la cantidad de páginas webs interesantes que visitas día tras día. O bien en los memes y mensajes cachondos que te llegan por medio de las redes sociales. Por no charlar de las series extranjeras que se han convertido en tus preferidas. ¡Sin el inglés no vas a ningún lado!

Si bien en España charlar inglés apropiadamente era algo que no se llevaba demasiado, poquito a poco las nuevas generaciones van mejorando en este aspecto. Sin embargo, lograr charlar como un nativo es un reto difícil. Pero gracias a vídeos como el que os traemos el día de hoy la labor se hace más fácil. Porque Amigos Ingleses, canal de YouTube que cuenta con más de quinientos cuarenta y dos mil suscriptores, nos descubre diez palabras que pronuncias mal en inglés (y puede que no lo supieses). De todos modos te recomendamos que vayas a unos buenos cursos de ingles.

Seguramente para ti el río siempre se ha llamado Támesis, pero eso no te exonera de pronunciarlo ben en su idioma original. Lo mismo sucede con el resto de palabras. El color púrpura, un círculo, el azúcar, el cráneo, los tomates, las fotografías… y hasta el mismísimo diablo. Tal vez estés cansado de escucharlas en todas partes. ¡Y resulta que la gente las pronuncia mal por normal general!

Desde BÚHO Mag damos las merced a los videobloggers Isabel y Phillip, “un inglés y una madrileña con muchas ganas de enseñarte inglés” como se presentan en su canal, por abrirnos los ojos. Y por hacernos aprender mejor el idioma de una manera tan fácil y divertida.

No dejéis de practicar vuestra pronunciación mientras que veis el vídeo. Como tampoco debéis obviar los casos prácticos del final. ¡Tu inglés lo agradecerá!

Para mayor info: http://www.fiskingles.com.ar/