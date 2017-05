Estrategias para capturar las búsquedas ‘made in USA’

En una encuesta de 2013 de 1.000 estadounidenses, realizada por la firma de investigación de mercado YouGov, el 47 por ciento de los encuestados indicó que probablemente compraría un artículo si hubiera “fabricado en los Estados Unidos”. Y en 2015, Consumer Reports encontró que ocho de cada 10 consumidores estadounidenses dijeron que preferirían comprar un producto fabricado en Estados Unidos que importado, mientras que el 60 por ciento dijo que pagaría un 10 por ciento más por él.

Además, según un artículo de agosto de 2016 del Movimiento Made in America:

[Google] las búsquedas de “Made in USA” y “Made in America” han subido fuertemente desde hace unos pocos años. En mayo de 2016, “Made in USA” alcanzó a 94 en una escala de 100 puntos, lo que indica un interés de búsqueda máximo.

Soy uno de esos consumidores que compra productos fabricados en Estados Unidos siempre que sea posible. Hice el compromiso en 2014 por una serie de razones, pero sobre todo porque quería ayudar a traer puestos de trabajo a los EE.UU. De acuerdo con el Proyecto de Millones de Empleos Americanos, si cada uno de nosotros comprara un solo artículo más (o un 5 por ciento adicional) hecho en los Estados Unidos, crearíamos un millón de nuevos empleos. ¡Suena bien para mí!

Desde que hice ese compromiso, he aprendido bastantes cosas acerca de cómo encontrar productos fabricados en Estados Unidos (sí, muchos de ellos están ahí fuera). Una cosa que he aprendido es investigar todo en línea de antemano.

Dado que soy también un vendedor digital, he estudiado cómo las empresas utilizan PPC, SEO y marketing digital de contenido para promover sus productos Made in the USA – a veces con eficacia y otras veces no tanto.

En esta primera parte de esta serie de tres partes, daré cinco ejemplos de empresas que comercializan sus productos Made in USA usando PPC y SEO, además de breves análisis de páginas de productos y de aterrizaje, para ilustrar cuán difícil o fácil es determinar Si el producto es hecho hecho en los EEUU (que es importante, como explicaré).

El próximo mes, en la segunda parte, voy a cubrir la comercialización del contenido, la construcción de enlaces, relaciones públicas y otras maneras de ayudar a crear conciencia para los productos Made in USA. En la tercera parte, explicaré cómo los proveedores B2B pueden atraer a los fabricantes que compran materiales fabricados en Estados Unidos para sus productos.

En este artículo, los ejemplos que he utilizado ilustran mi perspectiva como un consumidor; Ninguna de las empresas analizadas son clientes o afiliados, ni tengo datos sobre sus campañas de PPC o SEO.

Proporcionaré cinco ejemplos a través de dos búsquedas, junto con mis recomendaciones de cómo los vendedores de búsqueda pueden ayudar a los consumidores a comprar productos Made in USA con confianza.

Búsqueda # 1: Lámparas fabricadas en los Estados Unidos

Mi búsqueda inicial de “made in the USA lamps” (Figura 1) muestra el carrusel y los resultados orgánicos solamente; Tuve que hacer una búsqueda de incógnito para que aparezcan anuncios (Figura 2).

Desde que estoy buscando una lámpara de mesa, los artículos en el carrusel no son de interés, así que ignoro estos. Los dos primeros anuncios de texto no tienen “made in USA” en sus titulares o en el texto del anuncio, así que los ignoro. No estoy buscando la iluminación por LED, así que ignoro el tercer anuncio de texto, también.

En ambos SERPs, sin embargo, tengo tres buenos listados orgánicos a elegir de: uno para LampsUSA y dos para Bellacor. Ambas listas tienen “Made in USA lamps” o “American made lamps” en la etiqueta del título y el fragmento, por lo que estas empresas parecen tener lo que estoy buscando.

Ambas empresas son distribuidoras y venden varias marcas de lámparas – lo que significa que no las fabrican.

LampsUSA

Al hacer clic en LampsUSA me lleva directamente a la página de compras de sus lámparas Made in USA. Los elementos de la página, como la navegación de la ruta de navegación, una bandera americana y el mensaje “Made in USA Lighting” confirman que estoy en el lugar correcto (Figura 3).