Seguramente si habéis mirado alguna tienda de suplementos o entrado en foros o blogs de culturismo habréis visto que existen un sinfín de suplementos que, según parece, son la panacea y van a hacer que te conviertas en un coloso rocoso simplemente con tomarlos.

Existen tanta variedad de suplementos como imaginación tienen lo publicitas, sólo hace falta fijarse en una página de venta de suplementos al azar y ver todos los que hay: tribulus terrestris, bloqueadores de grasas, termogénicos, CLA, ZMA, L-Carnitina, recortadores, congestionadores, aumentadores de testosterona, … sólo falta algún crece pelo.

Con esto llegamos a un punto en el que todos nos hemos preguntado, cientos o incluso miles de veces, cuales son los suplementos que sirven verdaderamente para algo, y este es el cometido de esta entrada, intentar aglutinar los suplementos que verdaderamente sirven de algo y algunos puntos a tener en cuenta sobre el resto de suplementos.

Suplementos milagroso

La mayoría del resto de suplementos no van a aportarnos ni un 1% de lo que prometen y se basan en una publicidad engañosa y agresiva que muestran efectos en muchos casos sin estudios positivos, como es el caso de la L-carnitina, que según parece promueve la quema de grasa pero sólo hay un estudio que lo confirma y con gente obesa.

Además en casi todos los anuncios de revistas de suplementos deportivos o de tiendas salen culturistas profesionales o modelos hiperdefinidos y musculados hablando de las excelencias de los productos, sólo hay que ver los anuncios de Óxido nítrico que promete grandes congestiones y ganancia y salen culturistas sacando venas por doquier, cuando esos cuerpos sólo se consiguen a base de esteroides y hormonas.

Lo que nunca dicen es que la mayoría de las veces si es que funciona es gracias al efecto placebo que tienen en el que los toma, es decir, si la persona que toma por ejemplo tríbulus cree que está haciéndole bien puede que vea resultados que no existen o que la mente haga que se esfuerce más y el cuerpo reaccione mejor, pero nada tiene que ver con el suplemento en cuestión.

Los suplementos que funcionan

Seguramente existen algún otro que puede que tengan una ayuda mínima, pero como no somos competidores de culturismo o fitness, nos vamos a centrar en los 6 suplementos que son los que realmente tiene beneficios cuantificables y nos pueden beneficiar algo a nosotros:

Compuestos de minerales y/o multivitamínicos: en muchas ocasiones las dietas que se siguen para quemar grasa y no acumular más suelen estar carentes de frutas, verduras, legumbres… con lo 1que el aporte de los micronutrientes es un poco bajo con lo que gracias a este suplemento se puede llegar a las cantidades mínimas que hay que aportarle al cuerpo.

Polvos de proteína: aunque mucha gente se cree que son milagrosos y dañino, no es cierto para nada, simplemente es proteína aislada, una forma de darle al cuerpo un extra de la misma para llegar al aporte mínimo necesario para regenerar el músculo. No promete nada, es como comer pollo, así que funciona igual.

Glutamina: es el aminoácido más común en los músculos y el plasma, se usa en la síntesis de proteínas, ayudando a reparar las fibras musculares dañadas en el entrenamiento. Posee propiedades anticatabólicas, ayudando a mantener el músculo en épocas de dieta.

Aminoácidos ramificados o BCAAs: son aminoácidos esenciales que se deben aportar con la dieta. Proporcionan energía al músculo en situaciones de ejercicio intenso, favorecen la síntesis proteica y ayudan a no catabolizar con el ejercicio intenso.

Creatina: es un ácido orgánico nitrogenado que se encuentra en los músculos y células nerviosas. Retarda la fatiga, ayuda a aumentar la fuerza y la masa muscular e incluso mejora el ejercicio anaeróbico.

Té verde: es sin duda el mejor de los tipos de té que existen, pudiéndose tomar en cápsulas o infuisiones. Es ideal para la quema de grasa, tiene una gran cantidad de antioxidantes para el control de los radicales libres que se liberan con el ejercicio intenso, reduce los niveles de colesterol y reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular entre otras indicaciones.