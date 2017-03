Isla Fisher, con el ‘look’ de la semana

Su pasión por la moda no es puro teatro. Isla Fisher, además de interpretar a una adicta a las compras en la película Confesiones de una Compradora Compulsiva, es habitual en los front rows de grandes firmas y posee un vestidor regido por los dictados de la moda. La actriz australiana nos ha enamorado con un outfit de inspiración romántica, en tonos pasteles, con pinceladas glam. Vestidos rectos, pero muy especial gracias a sus aplicaciones joya, que unido a su acertada elección de los complementos coronan a Fisher como la protagonista de nuestro mejor look de la semana. Un estilismo que escogió para asistir a la presentación de la colección Resort 2015 de la firma francesa Miu Miu, en París. Analizamos su look.

Su estilo chic y sofisticado no solo ha conquistado a críticos y diseñadores de la industria fashion sino que la ha consolidado como una de las it-girls de Hollywood. Embajadora del mix de tendencias, esta belleza pelirroja nos ha enamorado con un total look de Miu Miu con un claro protagonista: los vestidos cortos joyas. Un diseño en azul bebé con detalles de cristales de colores de Swarovski, que combinó con salones en rosa metalizado también de la firma francesa. La clave: el miniclutch en tono frambuesa que aportaba la nota ácida al outfit, también de Miu Miu.

En cuanto a su beauty look, la actriz quiso dar protagonismo a su sonrisa marcando sus labios con un rosa fucsia. Para el rostro optó por una sutil base de maquillaje a la que aportó luminosidad aplicando polvos bronceadores. Sus ojos los marcó con un fino eyeliner negro y máscara de pestañas, y peinó su melena pelirroja con ondas.

¿Qué te parece el estilo de Isla Fisher? ¿Y su outfit, nuestro favorito de la semana? Queremos saber tu opinión, ¡déjanos un comentario!

