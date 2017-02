Prueba de manejo| Nuevo FIAT UNO en México

A finales de 2013, Fiat presentó al mercado mexicano un vehículo que pretendía colocarse como una de las primeras opciones de compra para jóvenes que buscaran su primer auto o bien, para personas que pretendían adquirir un modelo económico y con gran amplitud en espacio interior con el respaldo de consumos moderados en combustible. Puedes investigar mas al respecto en http://plan-fiat-mobi.com/.

El limitado equipamiento y la carencia de tecnologías de asistencia en la conducción lo privaron de tener el éxito esperado por la compañía italiana y a consecuencia, pasó a un segundo plano en la terna de competencias de su segmento.

Sin embargo, esta semana, Fiat de México invitó al equipo de Car Globe a la península yucateca para presenciar la presentación de su nueva versión y consecuentemente realizar una prueba de manejo por fascinantes escenarios carreteros y el resultado fue abrumadoramente sorprendente. El nuevo Fiat Mobi es un coche completamente distinto a lo que se conoció en el mercado hace un par de años y puede tener la certeza que su participación en el mercado será explosivamente mayor a la obtenida en sus primeros dos años en nuestro país.

Este nuevo Fiat UNO es, sin lugar a dudas, la sorpresa agradable más grande que he tenido en bastante tiempo. Esto, debido a que en papel su motor de 1.4 litros de cuatro cilindros con potencia de 85 caballos de fuerza y capacidad de torque de 90 unidades libra-pie no resultan nada deslumbrantes, sin embargo, su desempeño y comportamiento en diversas condiciones, determinan algo totalmente distinto.

Este modelo se ofrece en dos versiones Attractive como la de opción de entrada y la denominada Way como variante más equipada. La primera de ellas no dista mucho en aspecto exterior a la conocida por el mercado mexicano, con excepción de tener detalles en la parrilla frontal y en los costados que lo hacen parecer un poco más robusto.

La versión equipada de nombre Way es la verdadera representante del cambio en relación su limitado predecesor, ya que además de contar con distintivos en color negro en los bumpers delanteros y remates laterales, cuenta con una renovada parrilla que destaca por tres cuadrantes, calaveras con un exquisitamente fino patrón de pequeños cuadros al interior de los faros, nuevos rines de aleación de 14 pulgadas y una serie de distintivos que despliegan el nombre de esta versión para diferenciarla de la alternativa económica.

Para conocer el comportamiento en el manejo de este pequeño italiano, realizamos un recorrido por terrenos yucatecos de Mérida a Progreso y finalmente la Hacienda Baspúl para darnos cuenta de que a pesar de que su potencia no es nada impresionante en cifras, su desempeño no carece de dinamismo y de emoción para un vehículo del segmento, ya que a pesar de rodar a velocidades cercanas a los 140 km/h su dirección tiene un comportamiento dócil y responsivo a las exigencias de terrenos sinuosos y con terreno disparejo. Así mismo, la ventaja de contar con sistema de frenos ABS en sus dos versiones, lo convierten en un vehículo bastante superior a otras opciones de su competencia.

Está equipado con transmisión manual de 5 velocidades que le sienta adecuadamente para el tipo de manejo al que será sometido en su uso habitual. Esta caja de relaciones tiene una ligera desventaja al ser considerablemente prolongada al momento de realizar sus cambios, sin embargo, esto está contemplado en la ingeniería para incrementar el ahorro en el consumo de combustible.

La más grande mejora encontrada en este nuevo Fiat UNO se ubica en el interior del auto, ya que es un habitáculo completamente renovado al que equipaba de manera pobre al primer modelo que llegó a nuestro país. Es un completo gusto encontrar que los plásticos del tablero son de buena calidad, texturizados y con el simpático detalle que las figuras que forman el relieve del instrumental son pequeños letras que forman la palabra “UNO” por todo el tablero.

Así mismo, la consola central es completamente nueva y cuenta con la posibilidad de vincular los protocolarios sistemas de Bluetooth, USB, auxiliar y música a través de streaming. Sin embargo, los botones para ejecutar los comandos están forrados en un plástico de primera calidad y de una sensación bastante agradable, ya que son similares a los presentes en cámaras de filmación de naturaleza profesional. Personalmente, no había visto el implemento de este tipo de material equipado en algún sistema de entretenimiento automotriz. Un plus que recibirán aquellos clientes que se hagan de este modelo será la posibilidad encontrar botones de comando para el radio y la conexión del celular en el volante, atributo no generalizado en vehículos de su segmento.

Este modelo llegó al mercado mexicano justo a la par de su presentación y estará cotizado en dos categorías, la opción con menos equipamiento está valuada en $159,900 pesos, mientras que la opción tope de gama de nombre Way costará $170,40o pesos.

