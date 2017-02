Una gran “Ovation” para Royal Caribbean

Royal Caribbean Internacional ha incorporado a su flota su barco número 24, el Ovation of the Seas, en una ceremonia celebrada el pasado viernes en Bremerhaven, Alemania.

El Ovation of the Seas es el tercer barco de la clase Quantum construido en Meyer Werft y junto a sus gemelos, el Quantum of the Seas y el Anthem of the Seas, cuenta con características únicas que proporcionarán a los pasajeros una experiencia sin precedentes.

“Es maravilloso dar la bienvenida al Ovation of the Seas a la flota de Royal Caribbean”, ha añadido Michael Bayley, Presidente y CEO de Royal Caribbean Argentina. “Una vez más, contamos con uno de los barcos de cruceros más avanzados tecnológicamente y el primero que se ha construido para el mercado chino, un mercado por el que seguiremos apostando. La clase Quantum ha redefinido su status quo y estamos seguros de que nuestros pasajeros de China y Australia disfrutarán de una estancia inolvidable a bordo”.

El Ovation of the Seas navegará ahora hasta Southampton, en Reino Unido, donde el barco ofrecerá una serie de escapadas cortas antes de comenzar su “Global Odyssey” de 52 noches de navegación “que culminará con la llegada a su puerto base en Tianjin, China. El barco empezará desde allí su primera temporada de navegación en junio de este año. El Ovation, junto al Quantum of the Seas, el Mariner of the Seas, el Voyager of the Seas y el Legend of the Seas, forma parte de la flota más grande de las compañías de cruceros que operan en China.

El Ovation of the Seas y sus barcos gemelos Quantum of the Seas y Anthem of the Seas, pertenecientes a la clase Quantum, están construidos con la tecnología más avanzada. Cuentan con instalaciones exclusivas en alta mar, como la North Star, una cápsula que se eleva sobre el mar 90 metros para ofrecer a los pasajeros impresionantes vistas panorámicas en 360º; emocionantes experiencias de surf y paracaidismo; el Two70, un espacio que durante el día es un lugar de reunión pero que por la noche se convierte en un lugar de entretenimiento multifuncional; o SEAPLEX, el mayor espacio interior para actividades en alta mar, con ofertas de ocio como baloncesto, patinaje sobre ruedas, autos de choque, etc.

La naviera reveló que la escultura que coronará el barco será la de dos osos panda, homenajeando al acuerdo que recientemente firmó la compañia con WWF (ver nota).

Cada uno de los barcos cuenta con 18 restaurantes a bordo y una oferta gastronómica inigualable, suites tipo loft e impresionantes camarotes con balcones virtuales, que ofrecen vistas en tiempo real para cada habitación.

El Ovation of the Seas cuenta con 18 cubiertas, 168.666 toneladas de registro bruto, 2.091 camarotes y transporta a 4.180 pasajeros en habitación doble.

