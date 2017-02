¿Cuáles son los 26 autos que entran al plan Pro.Cre.Auto?

Las terminales que bajaron los precios de modelos que se fabrican en el país son General Motors, Volkswagen, PSA (Peugeot-Citroën), Renault, Toyota, Ford, Honda y Fiat.

El Gobierno presentó el programa Pro.Cre.Auto, que otorga financiamiento del Banco Nación para la compra de unidades 0 km producidas en el país, a una tasa de entre 17 y 19 por ciento y con un plazo de pago de hasta 60 meses.

Estos planes de ahorro adjudicados que ofrece el gobierno se encuentran vigentes para una serie de automoviles llamados “autos adjudicados” que son los que pueden gozar de estos planes adjudicados para la compra de tu proximo auto.

Los vehículos incluidos son, en el caso de General Motors, los modelos Classic (a $105.900) y Agile (a $124.800), con una baja en los precios del 7%; mientras que la oferta de Volskwagen comprende al Suran Trendline 1.6 (a $160.454), Highline 1.6 (a $165.091) y la pick up Amarok 2.0 TDI CS SK 140 CV (a $224.570), con una reducción del 5%, entre otros modelos.

Acá, la lista de los 26 autos que entran en el plan:

GENERAL MOTORS (CHEVROLET)

Classic – $105.900

Agile – $124.800

VOLKSWAGEN

Suran Trendline 1.6 – $160.454

Highline 1.6 – $165.091

Amarok 2.0 TDI CS SK 140 CV (pick up) – $224.570

PSA PEUGEOT CITRÖEN

Peugeot 207 Compact Allure 1.4 5P – $131.316

308 Active N – $174.558

Partner Presence AA 1.4 – $119.040

Citröen C4 5 puertas 1.6i – $169.265

C4 Lounge 1.6 – $222.300

Berlingo Multispace 92 – $185.535

RENAULT

Clio Mío 3 puertas Pack Look – $93.900

Clio Mío 3 puertas Confort – $97.500

Clio Mío 3 puertas Confort Plus – $101.600

Clio Mío 5 puertas Confort – $102.700

Clio Mío 5 puertas Confort Plus – $ 106.500

Kangoo Furgon Generique 1.6 – $98.500

TOYOTA

Hilux 4×2 Cabina Simple (pick up) – $ 224.200

FORD

Focus 5 puertas S 1.6 – $181.607

Ranger RC 2.2 TDCI XL Safety 4×2 – $242.546

Ranger RC 2.2L TDCI XL Safety 4×4 – $ 281.277

HONDA

City LX MT – $156.000

City EXL MT – $175.000

City EXL AT – $188.000

FIAT

Nuevo Palio Essence 1.600 cc – $123.198

Siena EL 1.600 cc – $118.750