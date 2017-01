Por qué SEO y el contenido de baja calidad no se mezclan

Todos hemos oído el dicho, “El contenido es el rey.” Aunque en algunos aspectos este dicho es cierto, en mi opinión, esta frase ha hecho más daño a nuestra industria que cualquier otra cosa.

De acuerdo con WordPress, “los usuarios producen alrededor de 73,9 millones de nuevos mensajes y 49,0 millones de nuevos comentarios cada mes”. Eso es aproximadamente 2,4 millones de mensajes al día, y eso es solo en WordPress. Me encantaría creer que todo ese contenido tiene valor, pero en mi experiencia a través de los años, podría hacer un argumento muy fuerte de que la mayoría de ellos es basura.

El objetivo final de Google es entregar la mejor solución a los buscadores con el menor número de clics. A medida que los motores de búsqueda rastrean la web, están buscando contenido que proporcione valor y que coincida con las expectativas de los usuarios finales. De hecho, el contenido está entre los tres principales factores de clasificación de Google, por lo que desempeña un papel central en las estrategias de posicionamiento SEO exitosas.

Un buen contenido generará enlaces y también ayudará a RankBrain de Google a entender mejor de qué se trata su sitio y cómo beneficia a los usuarios. Sin embargo, aunque el contenido desempeña un papel tan importante, muchos vendedores de búsqueda no parecen tomar en serio.

Más no significa mejor

Sólo poner más contenido no va a hacer mágicamente rango. SEO ha evolucionado enormemente en los últimos años, y los motores de búsqueda son más inteligentes que nunca. He visto a muchos de sus hedge sus apuestas en golpear “publicar” más que la competencia – sólo para ver todo lo que el trabajo fue por nada. El contenido pésimo siempre dará resultados pésimos.

En lugar de escribir un montón de malos elementos de contenido, utilice ese tiempo para crear un contenido mejor.

Entonces, ¿qué hace el contenido “bueno” y “malo”?

Comencemos con contenido “malo”. Contenido malo es el contenido creado con el único propósito de la autopromoción que añade poco o ningún valor al lector. El contenido incorrecto suele ser muy “delgado” y no resuelve el objetivo final del usuario.

La cuestión de lo que califica como “buen” contenido es más difícil de responder porque depende de varias variables. En última instancia, el buen contenido se reduce a servir a su audiencia. Lo que puede funcionar para una panadería muy probablemente no funcionará para un bufete de abogados. Por lo tanto, al crear contenido, es esencial saber quién está escribiendo.

Rand Fishkin de Moz tiene una lista bastante grande de lo que hace que el contenido sea bueno:

Sirve la intención de los visitantes respondiendo a sus preguntas y ayudándoles a completar sus metas

Proporciona una experiencia fácil, placentera y accesible en cada dispositivo y cada navegador

Obtiene la información y la experiencia adecuadas para los visitantes FAST

¿Todo lo anterior mejor que cualquiera de los competidores en el espacio

Permítanme ir un poco más en cada uno de los cuatro puntos.

1. Sirve la intención de los visitantes

SEO es más que sólo rankings. Se trata de educar a los usuarios, ayudarlos a resolver problemas y moverlos hacia una conexión con un sitio o una marca.

Aquí es donde la investigación buena palabra clave entra en juego. Al profundizar y encontrar lo que su nicho objetivo está buscando, puede comenzar a generar algunas ideas de contenido que estarían interesados en.

2. Ofrece una buena experiencia de usuario

Un sitio bien diseñado y fácil de usar tendrá un impacto positivo en su estrategia de SEO. Cuando su sitio atrae a alguien a través de la búsqueda y luego los involucra con buen contenido en un entorno fácil de usar, Google toma nota. Tan buen contenido debe ser acompañado por una buena experiencia.

3. Ofrece contenido rápidamente

La gente quiere respuestas ahora. Si su sitio toma demasiado tiempo para cargar, y no pueden llegar a su contenido rápidamente, su clasificación podría verse afectada negativamente. Así que asegúrese de que su sitio carga rápido y puede entregar las mercancías a tiempo.

4. Supera la competencia

¿Quiere superar a sus competidores? Tienes que hacer todo lo anterior mejor que el resto. Esta es la razón por la supervisión de su competencia es tan importante. Mira lo que están haciendo y lo que está funcionando para ellos y luego hacer un mejor trabajo en él que ellos.

Para supervisar los esfuerzos de marketing en línea de su competencia, consulte el sitio web de HubSpot aquí. Open Site Explorer de Moz es una gran herramienta para ver los backlinks de su competidor.

La práctica hace la perfección

El contenido es la esencia de SEO. Tener una buena estrategia de contenido detrás de su posicionamiento web SEO le ayudará a construir más enlaces más rápido. También ayudará a Google a entender mejor su sitio contextualmente. Buen contenido no ocurre por accidente. Se necesita planificación, investigación y tiempo.

Invertir en un buen contenido es lo que separa a los “Pros” de los “Joes”. Poner estos consejos en práctica es la única manera de mejorar. Con el tiempo, te darás cuenta de que el poco trabajo extra de antemano te devolverá algunos resultados sorprendentes.