¿Por qué tenemos neumáticos de color negro? Historia de los colores de los neumáticos

Cuando pensamos en un neumático, el color que se nos viene a la mente es el negro. Prácticamente el 100% de los neumáticos que podemos ver en las carreteras son de este color y la marca Hankook, que ahora presenta neumático con diferente color, no ha sido ninguna excepción. Pero si hacemos un poco de memoria seguro que podemos recordar alguna situación donde hayamos visto o conducido algún vehículo con ruedas blancas, amarillas o rojas.

Un repaso por los neumáticos de colores

En un principio los primeros neumaticos no eran de color negro sino blanco. El principal componente de estos neumáticos era el caucho, extraído inicialmente del árbol amazónico Hevea Brasiliensis. Este árbol crece de manera natural en la cuenca amazónica y de él se extraía el caucho, sangrando los árboles que debían tener una edad superior a 25 años para ser productivos. Esta actividad hizo ricos, vía monopolio mundial, a muchos brasileños y convirtieron a la ciudad amazónica de Manaos en la joya de la corona de América, construyendo, por ejemplo, un espectacular Palacio de la Ópera en plena selva amazónica. Por descontado muchos aborígenes no disfrutaron de la actividad sino que la padecieron. Más tarde los ingleses lograron extraer de contrabando semillas de este árbol y pusieron en marcha enormes plantaciones en Asia. Poniendo fin de facto al monopolio brasileño.

Volviendo a los colores, los neumaticos baratos en principio eran blancos, porque ese era el color que les daba el caucho, un color lechoso con toques rosáceos. Pero claro el color blanco para un elemento que se desplaza por tierra no es ni mucho menos aconsejable. Así primero con aditivos para mejorar la estética y a posteriori con la inclusión de caucho sintético derivado del petroleo, los neumaticos baratos adquirieron ese color negro que los caracteriza actualmente. Pero haciendo un poco de memoria podemos encontrar neumáticos de diferentes colores, especialmente de color rojo y que no por casualidad vienen asociados a unos modelos de vehículos específicos. Este color rojo de los neumáticos marca al vehículo y recíprocamente, el vehículo al neumático.

Las personas con más edad o amantes de las motos clásicas seguro que tendrán en mente la Opel Motoclub 500. En su momento fue una moto potente, innovadora y futurista. Y es que el color rojo en los neumáticos se ha asociado usualmente a estas características.

Por otra parte el lector que vivió su infancia en los ochenta recordará sin duda el modelo de bicicleta Bicicross BH con ruedas rojas. Fue sin duda uno de los modelos de bicicletas que todos los críos hubieran querido para disfrutar del verano en el pueblo.

Hankook: diseño espectacular de color rojo

Y dentro de todo este pantone de neumáticos, llega el Opel Concept GT, presentado en el salón del automóvil de Ginebra, el cual luce un aspecto claramente deportivo, heredero de los pequeños GT históricos de la marca del rayo. El modelo rinde tributo a otro modelo clásico de la marca, la motocicleta Opel Motoclub 500 de 1928. Ésta se caracterizaba por sus ruedas de color rojo y el Opel Concept GT adapta el espíritu de la admirada motocicleta, incluyendo dos neumáticos Hankook de color rojo en la parte delantera y un diseño más que espectacular. La marca de neumáticos incorpora la tecnología de fabricación de sus modelos de calle como los Hankook Ventus, Optimo o Kinergy asumiendo un diseño avanzado acorde a la filosofía del Opel Concept GT.

Si nos fijamos en las características de la Opel Motoclub 500, nadie diría que se trata de una moto de 1928. Y es que fue claramente un diseño adelantado a su tiempo y esto es lo que Opel ha querido visualizar en su concept car presentado en Ginebra.

Por qué el color negro ganó la batalla

Ya se ha comentado el efecto visual negativo que la suciedad de los caminos producía sobre los neumáticos blancos. Esto hizo tintar el caucho y realizar un descubrimiento sorprendente. ¡Los neumáticos negros duraban más! Esto era debido a que el color negro absorbía los rayos ultravioleta que son unos de los causantes del endurecimiento y agrietado del neumático. A todo esto hay que unir que con las modernas fábricas de neumáticos y los procesos de vulcanización, el tintado negro ayuda a luchar contra otro elemento que degrada el neumático, el ozono.

Pero la tecnología ha ido avanzando y el proceso de fabricación actual hace que un neumático rojo tenga casi exactamente la misma vida útil que uno negro. Entonces, ¿por qué no los vemos con mayor asiduidad? Quizás el concepto económico de la economía de escala tenga algo que ver, pero creemos que la razón principal se debe al factor cultural. Un chorizo es de color rojo porque quien lo fabrica le pone colorante rojo, ya que quizás si el chorizo no fuera rojo no lo compraríamos.