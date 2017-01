Ya probamos la Fiat Toro y te contamos todo: lo más y lo menos

La Fiat Toro es uno de los vehículos que más atención ha acaparado en las notas de Cuyomotor en este 2016 y también en las redes sociales. Hemos realizado una amplia cobertura previa con los precios de preventa, primeras imágenes extraoficiales, oficiales y ahora después del informe lanzamiento con todas las versiones y precios te contamos cómo vimos desde adentro de la presentación a esta pick up que llega para estrenar un segmento y que realmente sorprende por su performance y por su nivel de equipamiento.

Aunque no se trata de un test drive a fondo propiamente dicho, sí ofrecemos un primer acercamiento luego de haber podido manejar en ruta y en off road al menos dos de las tres versiones de esta camioneta “casi mediana” que hace días se mostró a la prensa argentina desde los hermosos, pero gélidos y nublados paisajes de la Patagonia argentina, más puntualmente desde El Calafate, uno de los extremos más australes de nuestro país, en la provincia de Santa Cruz.

Cada detalle de la ficha pormenorizada de su equipamiento lo pueden encontrar en la nota de lanzamiento, pero ahora nos aproximamos a una especie de primeras impresiones al volante de este vehículo que desde arranque Fiat avisa que no es comparable a los rivales de otros segmentos, ya que inaugura uno particular al que la marca bautiza como SUP, lo que describe como una Sport Utility Pick up, ya que combina el porte, “la altura y la ergonomía de un SUV, la robustez de un todoterreno con el confort de un automóvil, la practicidad y espacio de una pick up”.

La descripción es amplia y ambiciosa, pero bastante de eso tiene esta pick up fabricada en la planta de Pernambuco, Brasil y que comparte plataforma, motores y varias piezas con la Jeep Renegade, garantía de calidad.

¿DÓNDE LA PROBAMOS?

El primer contacto comprendió la conducción por más de 70 km, en su mayor parte en ruta y con una densa niebla, desde el Parque Nacional Los Glaciares hasta el centro de El Calafate, con tres periodistas con turnos de manejo y en este caso a bordo de la versión Freedom manual 4×2 (Freedom 2.0 16v Multijet CD 4×2 MT6).

Mientras que la segunda salida fue al mando de la tope de gama, la Volcano 4×4, la cual pudimos testear en un más que interesante circuito de conducción todo terreno, preparado al pie del Cerro Frías. Los causes, pozos, pendientes y descensos pronunciados se vieron condimentados también por la escasa visibilidad y por el hielo en el terreno, dadas las temperaturas inferiores a los cinco grados bajo cero.

Y hay que reconocer que después del paso de más de 50 conductores el nuevo fiat Toro salió airosa de las dificultades y pruebas a las que fue sometida tanto por los periodistas como por los instructores de Fiat que mostraron las cualidades de la “chata” en diferentes condiciones como se puede ver en las imágenes del breve clip.

¿QUE DISTINGUE SU DISEÑO EXTERIOR?

Sin dudas que la mayor de las pickup de Fiat es rupturista en canto a su diseño desde el mismo momento en el que vimos por primera vez su concept en la Argentina, hace un año atrás en el Salón del Auto de Buenos Aires 2015 y cuando aún su nombre era el del proyecto: FCC4. Entonces era difícil creer que ese concept con un frente tan agresivo y futurista pudiera llegar a hacerse realidad. Pero fue así y pasó a producción en Brasil con ese inconfundible rasgo hípermoderno y jugado, en el que se lucen en sus tres conjuntos de faros hi tech con tecnología LED, que se suman a la robustez de su capó y a una estilizada parrilla a tono con el logo.

Desde la vista lateral gana la línea de cintura elevada, mientras que desde la trasera los faros de pickup también innovan Las ópticas traseras con LED también innovan con su posición horizontal y alargada (con LED), aunque aquí la vedette es sin dudas el portón, que a diferencia de otras pick up se abre 50/50 en forma lateral, lo que permite mayor funcionalidad al poder acceder por partes si fuese necesario.

Sus dimensiones son generosas, pero menores a los de las pickups medianas, algo que se valorará para quienes piensen en el uso urbano y en los estacionamientos de las ciudades y playas de estacionamiento: la distancia entre ejes es de 2,99 metros, 4.915 mm de largo, 1.844 mm de ancho y 1.746 mm de alto. Y una carga de hasta una tonelada.

¿DISEÑO INTERIOR?En nuestra nota lanzamiento se pueden consultar detalladamente el equipamiento de cada una de las tres versiones. Lo que nos queda claro es que si existe una marcada diferencia entre la entrada de gama y la tope, este aspecto de la estética y confort es donde prevalecen los detalles, con una Volcano de alta gama con toques de su primo Renegade.

El interior de la Toro muestra materiales de calidad como detalles en cromo satinado, distintas texturas, colores y materiales, como las butacas de cuero en las Volcano y regulación eléctrica.

En el panel de instrumentos presenta un diseño moderno, con el cuadro de instrumentos con una pantalla digital con muy buena info de la computadora de abordo color de 7’’ en el centro (de 3,5 para las Freedom) secundada por los marcadores de velocidad y tacómetro. La tope (automática) además del volante multifunción (de serie) trae levas para el cambio de marchas y central multimedia Uconnect Touch NAV 5” (pantalla touch de 5’’ y navegador) que en el caso de la Freedom es monocromo; suma con navegador (GPS) y gestión de dispositivos por comandos de voz y cámara de estacionamiento trasera (muy útil por cierto), entre otros sistemas.

En todos los casos la posición de manejo es muy cómoda, elevada y fácil de encontrar para un conductor de estatura media, con una butaca anatómica que suman a la buena ergonomía de la cabina. La Volcano lleva regulación eléctrica de hasta 8 posiciones en el del conductor, lo que le da un plus al confort.

La habitabilidad en general es buena, con mayor espacio que su hermana menor Strada, aunque en las plazas traseras es espacio es menor (especialmente para estirar las piernas) que el de las pickups tradicionalmente medianas (Hilux, Ranger, etc), especialmente para viajes largos y si se trata de adultos dos irán más cómodos atrás.

MOTORIZACIONES

Si para algunos modelos de la marca italiana presentados años anteriores se podían criticar las motorizaciones en relación a la carrocería, en este caso nada se puede decir. El moderno propulsor turbodiésel MultiJet 2.0 16V de 170 CV, siempre responde de maravilla, sea cual sea el terreno, al menos donde tuvimos la posibilidad de probarlo y exigirlo. Y su relación tanto con la caja automática de 9 velocidades o manual de 6, dependiendo de sus versiones, es también impecable.

Tanto en ruta, durante más de 300 Km que separan Calafate de Rio Gallegos, como en el circuito off road pudimos tener esta primera impresión de gran performance, aunque restaría medir el consumo en una prueba más personalizada y a fondo. Nada que decir de la suspensión delantera y trasera, independiente; la primera con el sistema McPherson y la trasera Multi-Link. Buen comportamiento en ambos terrenos, con un andar muy suave. Notamos algunos ruidos, especialmente en terreno pedregoso al parecer proveniente de alguna de sus puertas, pero sin ser de mayor relevancia.

El sistema de tracción 4×4 inteligente no requiere de ninguna intervención del conductor, más que elegir entre la función “Auto” que hace el sistema funcione bajo demanda, identificando la necesidad de funcionar en 4×2 o 4×4, privilegiando el ahorro de combustible y la vida útil del dispositivo. Si por algún motivo las ruedas delanteras pierden adherencia, el eje trasero puede recibir inmediatamente gran parte de la fuerza motriz, y en caso que las condiciones de tracción normales sean restablecidas, el mismo será desacoplado inmediatamente. También lleva una 4×4 low.

Sobre sus dimensiones para la aventura tiene un despeje al suelo de 241 mm, un ángulo de entrada de 25°, de salida de 29° y de rampa de 22°.

SEGURIDAD

Viene bien equipada de serie con posibilidad de agregar pack en la Freedom y la Volcano sobresale también por os asistentes de conducción. En seguridad activa trae los controles de estabilidad (ESC), de tracción (TC) y anti-vuelco (ASR). Ofrece hasta 7 airbags: es de serie el frontal doble para conductor y acompañante, el cual puede ser complementado con airbags laterales, de ventana y de rodilla para el conductor. Suma la fijación de sillas para niños con sistema Isofix.

CONCLUSIONES

La Toro llegó como una pickup que sin ser de las grandes (en realidad conocidas como las medianas del segmento y las más vendidas), se posiciona por encima de las compactas e incluso se diferencia de la Renault Oroch, con la que se ha puesto como rival, pero a la cual supera en tamaño, prestaciones y también en un mayor precio, siendo que la Volcano, puesta en calle rozará los $550.000.

Fiat con esta camioneta demuestra que puede jugar en este segmento perfectamente y ofrecer por un lado una motorización diésel de alto nivel, con equipamiento para su Volcano -es la que más nos gustó sin dudas- al nivel de un vehículo de alta gama. La atención e interés del público es notable por este modelo y ha batido los récords de consultas de los últimos meses en nuestra web y redes sociales. Ahora resta seguir la evolución en el tiempo de la Toro, una vez que el 23 de junio ya pueda salir a rodar por las calles, fecha de lanzamiento al público (en Mendoza uno será el de Lorenzo Automotores) y esperar si su salida a la venta es de tal magnitud como sucedió en Brasil, donde se comercializa desde hace meses.

