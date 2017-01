Las franquicias se rebelan contra Carrefour por contratos ‘ficticios’

La multinacional Carrefour está en un aprieto. Tiene un problema con sus franquiciados y esta falta de entendimiento la llevará a juicio a principios de año. Los demandantes acusan a la compañía francesa de hacerles firmar contratos «abusivos» y de proyectar volúmenes de negocios «ficticios» totalmente alejados del plateamiento inicial. Un juez de Madrid ha dado recorrido a una demanda que pone en entredicho los téminos del contrato entre la compañía y sus franquicias de capacitacion o franquicias de indumentaria, en concreto Carrefour Express, y que puede abrir la puerta a más reclamaciones. El magistrado aprecia irregularidades en la forma de proceder de la firma con un franquiciado de Valencia. La vista se celebrará el próximo mes de febrero. El escrito, al que ha tenido acceso EL MUNDO, habla de engaños, de un proyecto de negocio que, dice, no se corresponde con la previsión ofertada y que, en definitiva, «jamás ha sido real» que ha perjudicado a quienes un día quisieron trabajar con la empresa. Insiste, además, en que estos engaños fueron «intencionados». La demanda es la primera de esta naturaleza a la que un juez da recorrido. La historia del desencuentro comienza a los pocos meses de firmar el contrato. Cuando las cuentas no salen a los afectados. En julio de 2015, los perjudicados -como todas las personas interesadas en hacerse con un Carreforu Expres- pagaron a la compañía 208.296 euros y, recoge la demanda, los responsables les les presentaron una estimación de ventas brutas anuales que partían en el primer año de 1.104.000 euros y unos beneficios netos «muy atractivos». Hicieron la inversión. Tenía todo de cara, según las previsiones de los responsables de Carrefour. «La empresa les pinta un plan de negocio que es totalmente falso, es un caramelo, pero falso», explica María Ángeles Reyes, la abogada valenciana que ha conseguido que la demanda haya cuajado en los tribunales. Sin embargo, en la práctica los números no se correspondían con el exhaustivo análisis de viabilidad económica que fue la carta de presentación. La letrada expone en su demanda que ha habido un vicio en el consentimiento y que, por tanto, Carrefour debe indemnizar a sus clientes. En el momento de firmar el contrato, el franquiciado fue engañado. Ese es el núcleo del escrito. «Su voluntad de contratar estaba viciada por un error que ha sido inducido de forma intencionada por el franchising (…) La información precontractual que el franquiciador le ha facilitado no es real y, por tanto, su consentimiento está viciado», expone. Que los números precontractuales no salieran cuando la franquicia se puso en marcha, ni con el paso de los meses, se traduce en un endeudamiento «insostenible». Los perjudicados solicitan al magistrado que les devuelva la inversión y anule el contrato que suscribieron. «No se puede pretender dar una información previa contractual para recabar el consentimiento de un cliente de acceder a la explotación de una franquicia, sin que ello implique que dicha estimación prudente se asemeje lo más próximo a la realidad, pues de lo contrario el consentimiento de mi mandante no se hubiera prestado».Fuentes consultadas por este periódico, apuntan a que este no es un caso aislado. Al parecer, en Cataluña hay un grupo de franquiciados que también se ha rebelado u que llevará a la compañía a los tribunales. Le pide una indemnización de 500.000 euros en concepto de daños y perjuicios. Las mismas fuentes insisten en que no es la primera vez que la multinacional se enfrenta a una situación de este tipo. Las discrepancias con otro franquiciado hizo que tuviera que llegar a un acuerdo extra judicial por el que pagó 300.000 euros, precisan. Desde Carreforur declinaron hacer cualquier tipo de declaración al respecto aludiendo a que desconocen estas demandas y su recorrido judicial.